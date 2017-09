Facebook ist per se keine Bedrohung für die politische Kultur. Es kann zu einer

Polarisierung führen, das ist aber von Randbedingungen wie Bildungsstand und

Alter abhängig. Mit diesem Fazit beendete Prof. Dr. Lutz Hagen seinen Vortrag im

Presseclub Dresden. Der Geschäftsführende Direktor des ifk Instituts für

Kommunikationswissenschaften der TU Dresden hatte die Frage gestellt: Ist

Facebook schuld an der Polarisierung von Politik?

Prof. Hagen, der selbst gern Facebook und Twitter nutzt, stellte eingangs dar,

dass die digitalen Medien gravierende Auswirkungen auf die traditionellen

Massenmedien haben. Wurden beispielsweise 1991 noch 27,3 Millionen Zeitungen in

Deutschland Exemplare in Deutschland verkauft, so hatte sich die Zahl bis 2016

mit 15,3 Millionen fast halbiert. Die Verlagshäuser konnten die

Vertriebsumsätze zwar relativ stabil halten, aber die Anzeigenerlöse gingen

kräftig zurück. In Deutschland machen sie noch etwa 50 Prozent aus, früher

waren es zwei Drittel. Besonders bitter sei es, dass im vergangenen Jahrzehnt die

Zahl der festangestellten Journalisten von 55.000 auf 35.000 gesunken sei.

Weltweit gebe es mehr Facebook-Nutzer als Mitglieder christlicher Kirchen,

erklärte der Professor. Das meiste Geld verdiene Facebook mit der „gezielten

Ausspielung“, so werden den Nutzern maßgeschneiderte Werbeangebote

unterbreitet. Jeder Nutzer hat eine eigene Filterblase und einen Echo-Raum (Echo

Chambers), durch den er seine eigene Meinung meist bestätigt erhält. Letztlich

ist das nur wenig anders als frühere Stammtische in der Dorfkneipe. Prof. Hagen

glaubt, ohne soziale Netzwerke würde es Pegida nicht geben.

Nach Untersuchungen des ifk fühlen sich die meisten Nutzer nicht durch eine

Vorauswahl nach Nutzungspräferenz gestört. Das Institut für

Kommunikationswissenschaften führt ein kleines Telefonlabor für Umfragen, wie

beispielsweise das DNN-Barometer.

Nach aktuellen Forschungsergebnissen lässt sich ein Zusammenhang zwischen

extremen Positionen und einer starken Nutzung der digitalen Medien sowie dem

Bildungsniveau und dem Alter nachweisen. Menschen mit geringerer Bildung und

häufigem Gebrauch von Facebook und YouTube neigen nach der Befragung fast

dreimal mehr zu extremen Auffassungen wie Zeitungsleser mit Abitur. Auffällig

sind auch extreme Auffassungen bei den über 70-Jährigen.

Ausführliche Informationen zum Thema gibt es beim Dresdner Symposium „Digitale

Revolution in der Demokratie“ 2017 Wissenschaft trifft Politik und Medien beim

Dresdner Symposium Digitale Revolution in der Demokratie – Algorithmen und die

Rolle von Intermediären (29.-30.9.2017)

Das Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden lädt herzlich ein

zum Dresdner Symposium „Digitale Revolution in der Demokratie – Algorithmen und

die Rolle von Intermediären: Wie Google, Facebook und Co. die Demokratie

verändern“. Es findet vom 29. bis 30. September 2017 in Dresden statt.

Die Idee ist, Wissenschaftler und Praktiker aus Medien und Politik zusammen zu

bringen, um Erkenntnisse über den Digitalen Wandel in der Politik zu diskutieren

und Wege zu seiner Gestaltung zu erörtern.

Am 29. September findet dazu ab 19 Uhr eine Podiumsdiskussion im Ballsaal des

Dormero Hotels Dresden City, Kreischaer Straße, statt zum Thema „Algorithmen

im Wahlkampf – wie stark ist ihr Einfluss?“

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung aber bis zum 15. September

erforderlich.

Text: Bettina Klemm

Fotos: Ralf U. Heinrich