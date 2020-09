Die 24. Erich-Kästner-Preisverleihung

An den Seenotretter Claus-Peter Reisch

Der 24. Erich-Kästner-Preis des Presseclubs Dresden ging in diesem Jahr an Claus-Peter Reisch. Damit ehrte der Presseclub den bedingungslosen Einsatz des Skippers und Kapitäns, um geflüchtete Menschen aus Seenot zu retten sowie sein unbeirrbares Engagement, Politik, Kirche und Gesellschaft für eine humane und europäische Lösung der Flüchtlings-frage zu gewinnen. Claus-Peter Reisch war 2018 und 2019 tagelang für den Dresdner Verein Mission Lifeline mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen im Mittelmeer gekreuzt, welche kein Staat aufnehmen wollte.

Auch Anfeindungen und Gerichtsprozesse hielten ihn nicht ab, sein Engagement bis heute fortzuführen. „Für Claus-Peter Reisch steht die Rettung von Menschen immer an erster Stelle“, erklärt der Vorsitzende des Presseclubs Dresden Andreas Weller. „Vor seinem Handeln habe ich den allergrößten Respekt.“ Mit seiner zutiefst humanen Überzeugung habe er auch Politiker wie Horst Seehofer oder Markus Söder zum Überdenken ihrer Positionen gebracht. „Er ist eine Persönlichkeit, für die Werte wie Toleranz, Humanität und Völkerverständigung essentiell sind – ganz im Sinne des Erich-Kästner-Preises“, sagte Andreas Weller. Zur Festveranstaltung am 6. September 2020 auf Schloss Albrechtsberg konnte der Presse-club auch den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet sowie den Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert begrüßen. Die Laudatio hielt der Rockmusiker Peter Maffay. „Claus-Peter Reisch gehört für mich zu den wahren Helden unserer Zeit“, so Peter Maffay. „Er rettete Menschen auf offenem Meer aus akuter Lebensgefahr, er fragte nicht nach den Gründen, wie die Menschen in diese Situation geraten sind. Er handelte, und das hat er verdammt richtig gemacht. Das ist zutiefst menschlich, und zu Menschlichkeit gibt es keine Alternative. Ich beglückwünsche den Presseclub zu seiner Wahl und Claus-Peter Reisch zur Auszeichnung mit dem Erich-Kästner-Preis“.

Peter Maffay war im Jahr 2007 ebenfalls mit dem Erich-Kästner-Preis des Presseclubs Dresden ausgezeichnet worden. Sein politisches und gesellschaftliches Engagement kommt auch in seinem künstlerischen Schaffen zum Ausdruck. Beispielsweise setzt er sich mit seinem bewegenden Musikvideo „Morgen“ für mehr Achtsamkeit, Humanität und für den Klimaschutz ein. Sein aktuelles Album „Jetzt!“ ist das 19., mit dem er die Spitze der deutschen Charts eroberte. Damit führt er das weltweite Album-Ranking an. Kein Künstler hat in irgendeinem Land der Welt mehr Nummer-eins-Alben veröffentlicht als Peter Maffay in Deutschland. Preisträger Claus-Peter Reisch betonte in seiner Dankesrede, dass die Ursachen für die Flucht beseitigt werden müssen. „Die Menschen brauchen in ihren Ländern Arbeitsplätze und eine Perspektive.“ Zu Beginn des Jahres war Claus-Peter Reisch nach einem kräfte-zehrenden Prozess in Malta in zweiter Instanz freigesprochen worden. Doch noch immer droht ihm ein Prozess in Italien bzw. ein Bußgeld von 300.000 Euro. Nach wie vor gibt es Stimmen, die Seenotretter als Kriminelle beschimpfen. „Wir haben in der Mission 6 über 450 Menschen das Leben gerettet, dafür kann ich erhobenen Hauptes zu Gericht gehen“, sagte Reisch dazu. „Von mir aus kann man über Flüchtlinge denken, was man will. Aber man kann sie nicht ersaufen lassen.“ Der Presseclub Dresden verleiht seit 1994 seinen Erich-Kästner-Preis. Die Wahl erfolgt alle zwei Jahre in der Mitgliederversammlung des Vereins. Die Auszeichnung ist mit einer Skulp-tur des Dresdner Bildhauers Vinzenz Wanitschke und einem Preisgeld von 10.000 Euro verbunden. Der Preisträger spendet das Geld für künstlerische, kulturelle oder karitative Projekte. Claus-Peter Reisch hat sich für die drei Dresdner Vereine „Willkommen in Löbtau“, „Laubegast ist bunt“ und „Willkommen in Johannstadt“ entschieden. Sie alle helfen Geflüchteten in Dresden. Claus-Peter Reisch übergibt ihnen nicht nur sein Preisgeld, sondern hat weitere Sponsoren gewonnen. Somit erhalten die drei Vereine je 7.500 Euro für ihre Arbeit. Claus-Peter Reisch ist der 24. Erich-Kästner-Preisträger des Dresdner Presseclubs. Der erste Preis wurde 1994 an Ignatz Bubis verliehen. Hans-Dietrich Genscher, Dieter Hildebrandt, Dr. Rupert Neudeck, Jan Vogler und Gunter Demnig zählten ebenso zu den Geehrten. Am Sonntag konnte der Presseclub auch Irmela Mensah-Schramm begrüßen, die 2005 den Preis für ihr Projekt „Hass vernichtet“ erhalten hatte.

Reisch wurde 1961 in Bayern geboren und führte eine Industrievertretung für Sanitär- und Heizungsprodukte, die er 2008 verkaufte. Das Segeln war lange Zeit ein Hobby für ihn und er ist Inhaber des Sportseeschifferscheins. Seit 2017 steuerte er als Kapitän private Seenotrettungsschiffe, erst für die Organisation Sea Eye, dann für Mission Lifeline, mit der er inzwischen nicht mehr zusammenarbeitet. Im vergangenen Jahr erschien sein Buch „Das Meer der Tränen“. Die Erlöse aus dem Buchverkauf gehen an Flüchtlingsprojekte. Außerdem unterstützt er das Unternehmen „fairafric“, das faire Schokolade in Ghana herstellt, vom Anbau der Kakaobohne bis zur Verpackung. In solchen Projekten sieht er die Chance, gegen Fluchtursachen anzugehen. Darüber hinaus ist er Botschafter für das Projekt Bellevue di Monaco in München, das Flüchtlinge in Deutschland unterstützt.

Fotos: Ralf U. Heinrich