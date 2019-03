Wir trauern um unseren Ehrenpräsidenten Henning A. Thiemann

Unser Presseclub-Gründer und Ehrenpräsident Henning A. Thiemann ist am Sonnabend gestorben. Wir trauern um ihn. Er wurde 75 Jahre alt.

Sein Motto war immer „tu es“. Im Sommer 1991 hat Henning A. Thiemann Journalisten und Pressesprecher von seiner Idee überzeugt, einen gemeinsamen Club zu gründen. Unter seinem Vorsitz wurde der am 6. August 1991 gegründete Presseclub schnell zum größten in Ostdeutschland. Auch der Erich Kästner-Preis war seine Idee. Am Boden des Preises steht der Kästner-Spruch: „Es gibt nichts Gutes außer man tut es“. „Das ist eine Ehrung, die mir sehr am Herzen liegt“, hatte Thiemann einmal gesagt. „Denn hierbei werden die aus meiner Sicht wichtigsten Tugenden gewürdigt: Zivilcourage, Toleranz und das Eintreten für Minderheiten.“ Er war in den Anfangsjahren der Motor des Clubs und hat sich bis zum Schluss zu Wort gemeldet.

Bevor er im Januar 1991 nach Sachsen kam, war er Marketing-Chef der Sparkasse in Kiel. Ihn habe eine unglaubliche Neugier auf den Osten gepackt, sagte er. „Dazu kam der Reiz, ein gesichertes Umfeld über Bord zu werfen, um etwas Neues mit in Bewegung zu bringen. Das war privat nicht immer einfach, erst Ende 1994 konnte ich meine Familie nachholen. Aber ich denke, es hat sich gelohnt.“ Thiemann hat drei Kinder und ein Enkelkind.

Bis zum Herbst 1999 war Henning A. Thiemann Marketing-Direktor und Pressesprecher der Stadtsparkasse Dresden. Bereits 1991 hatte er die Werbekampagne „Sachsen muss wachsen – kauf sächsisch“ angeschoben, mit großem Erfolg. Fast zeitgleich hatte er den Verkauf von Uhren mit Steinen der Frauenkirche aus der Taufe gehoben, um Geld für den Wiederaufbau des Gotteshauses zu sammeln. Mehrere hundert Tausend Uhren wurden verkauft.

Thiemann war ein Hans-Dampf, war unermüdlich. Zeitweise hatte er den Vorsitz im Kuratorium der Hochschule für Bildende Künste und war im Vorstand des DCS-Volleyballs aktiv.

Als er im Herbst 1999 bei der Sparkasse ausschied, gründete er seine „Trainerakademie“ und wurde Mitinhaber und Geschäftsführer der Werbeagentur Heimrich & Hannot. Später konzentrierte er sich darauf, als Kommunikationstrainer und Coach seine Erfahrungen im Marketing weiterzugeben.

Henning A. Thiemann, der seinen Urlaub gern in Sri Lanka verbrachte und dort auch so manches Projekt unterstützte, achtete auf die Gesundheit. Er war in Dresden immer mit dem Fahrrad unterwegs.

Der Presseclub wird sein Andenken in Ehren halten.

Andreas Weller und Bettina Klemm

Vorsitzender und Vorstandsmitglied