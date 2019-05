DMG-Chef Dr. Jürgen Martin Amann im Presseclub

„Mein Ziel ist es, Dresden so begehrenswert zu machen, dass Menschen aller Altersklassen und Interessen sagen: Da muss ich hin, nicht irgendwann, sondern Jetzt!“ Dresden – Jetzt! ist das Leitmotiv von Dr. Jürgen Amann, seit Oktober 2018 Geschäftsführer der Dresden Marketing Gesellschaft (DMG). Der Oberbayer, bis dahin Prokurist und Leiter der Ingolstadt Tourismus und Kongress GmbH, will für Dresden neue Impulse setzen. Dresden habe große touristische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Potentiale, welche Amann langfristig und nachhaltig zusammenführen will. „Es ist naiv zu glauben, dass diese hervorragenden Möglichkeiten Selbstläufer sind“, betont Amann. Kongresse böten viele Möglichkeiten zu gemeinsamer Zielsetzung. Als Touristikmanager möchte er eine enge Zusammenarbeit mit der Kommunalpolitik pflegen, Synergien zwischen verschiedenen Institutionen, Betrieben, Vereinen und Interessengemeinschaften anregen.

Die Idee seiner Vorgängerin Dr. Bettina Bunge, Dresden in den verschiedenene Jahreszeiten zu bewerben, sei sehr erfolgreich gewesen, sagt Amann. Auch der Ski-Weltcup ziehe große Aufmerksamkeit nach Dresden.

„Jetzt müssen wir herausstellen, was wir in Dresden haben“, mahnt Amann. Beispielsweise sei Dresden zwar als Stätte der Hochkultur weithin renommiert, aber als Stadt sächsischen Weines viel zu wenig bekannt. Schon bei seinem ersten Besuch mit seiner Familie in Dresden habe er sich in die Neustadt verliebt. Das Szeneviertel für Studenten und Existenzialisten, Handwerker, Galerien, Boutiquen und Restaurants müsse ebenfalls bekannter werden, um weitere Gäste anzuziehen. Dafür müsse die DMG bestimmte Zielgruppen ansprechen.

„Prinzipiell bin ich dafür, Fachfragen den Experten zu überlassen“, sagt der Touristiker. Für die Bewerbung Dresdens als Kulturhauptstadt könne die DMG gern Zuarbeit leisten, die formale Bewerbung an sich liege jedoch bei der Stadtverwaltung. Der Auftritt der Landeshauptstadt in Plakaten und Werbemitteln könne verbessert werden. „Unser Aufgabe ist es, Dresden zu bewerben, aber nicht einzelne Veranstaltungen.“

Mit seiner DFB C-Lizenz als Jugendtrainer setzt sich Jürgen Amann auch für die Nachwuchsförderung im Fußball ein. „Mein Herz schlägt für Ingolstadt“, bekennt der 46jährige, „aber ich bin schon Mitglied bei Dynamo.“ Und im Presseclub ist er auch schon.