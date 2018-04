Die Fette zeigen es: Zucker macht krank

Der Presseclub besucht die Firma Lipotype im Biotechnologiezentrum

Wenn man Prof. Kai Simons sieht, dann nimmt man ihm sofort ab, dass eine gesunde Lebensweise länger fit hält. Schlank und drahtig spricht der 80-Jährige von

den Ursachen der Fettleibigkeit. In Sachsen hat heute jeder achte Einwohner

Diabetes, das ist ein deutschlandweiter Spitzenwert.

Jahrzehntelang wurden tierische Fette in der Nahrung als Teufelszeug

gebrandmarkt. Als Folge fand Zucker, meist in Form von Maisfruktose-Sirup

Verwendung und die Fettleibigkeit stieg. Nur die Studien hatte die

Zuckerindustrie bezahlt, wie 2016 öffentlich wurde.

Kai Simons, der 1998 als Initiator und Direktor des Max-Planck-Instituts für

molekulare Zellbiologie und Genetik nach Dresden kam, gründete 2012 seine

Biotechnologiefirma Lipotype. Seit 2014 ist das Start-up am Markt. Es hat die

Analyse Tausender unterschiedlicher Fette so weiterentwickelt, dass Blutproben

schnell und sicher Hinweise für Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes,

Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Multiple Sklerose geben können, lange bevor

diese Krankheiten ausbrechen. „Ziel ist es, ähnlich wie bei einer Ampel

Hinweise auf die entsprechende Ernährung und Bewegung geben. So wollen wir eine

Trendwende bei der Fettleibigkeit erreichen“, erklärt Prof. Simons. Eine

aufwendige Auswertung von einer Unmenge von Daten von Probanden quer durch Europa

bildete die Grundlage für die Erforschung. Im nächsten Jahr, so schätzt er,

können die Messungen auf dem Markt sein. Vielleicht wird Sachsen zum

Pilotprojekt, um die Diabetesquote zu senken?

Lipotype hat derzeit 13 Mitarbeiter. Im Labor zeigt Christian Klose, wie aus den

Bluttröpfchen die Fettanalyse erfolgt. Dazu hat das Unternehmen eine

Shotgun-Massenspektrometrie-Methode entwickelt. Das Unternehmen verdient bereits

Geld als Dienstleister für Universitäten und Pharmaunternehmen. Für die

Forschung erhält es Fördergeld, etwa 30 Prozent seines Haushaltes.

Übrigens war beim kleinen Buffet am Ende manches Presseclubmitglied auffällig

zurückhaltend. Sein Geheimrezept wollte Kai Simons nicht so recht verraten,

vielleicht weil es so selbstverständlich klingt: Er isst wenig, aber gönnt sich

hin und wieder auch ein Glas Wein und er treibt regelmäßig Sport.

Text: Bettina Klemm

Fotos: Bettina Klemm und Petra Gehlich