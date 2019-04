Unser SommerSchwatz 2019

Save The Date

SommerSchwatz am 17.06.2019., 19.30 Uhr

im INNSIDE Hotel Dresden

Details folgen

Das Jahr ist noch jung und doch liegen schon einige schöne und spannende Clubabende hinter uns. Neben der Besichtigung des neuen OP-Zentrums der Uniklinik, hatten wir die Möglichkeit, mit Vertretern der Stadtratsfraktion über deren politischen Ziele zu sprechen und den Landespolizeipräsidenten zu Wort kommen zu lassen.

Am 17. Juni wird nun zum zwölften Mal unser SommerSchwatz stattfinden. Wir treffen uns in gewohnt gemütlicher Atmopsphäre im INNSIDE Hotel am Neumarkt in der Salzgasse 4. Der Einlass wird ab 19 Uhr stattfinden, Beginn ist 19.30 Uhr. Tragen Sie sich diesen Termin schon einmal in den Kalender ein. Eine Einladung mit dem Anmeldeprocedere werden wir noch versenden.