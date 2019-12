Den Striezelmarkt-Touristen auf der Spur

Der Presseclub war zu Gast bei der Dresden Information und besuchte unter anderem den Pavillon auf dem Striezelmarkt

Rechts die Spielzeugdrechsler, links der Stollenschutzverband – eingefasst von diesen beiden Erlebnisangeboten betreibt die Dresden Information auch in diesem Jahr einen gemütlichen Pavillon auf dem Striezelmarkt. Bei seinem letzten Clubabend des Jahres war der Presseclub hier zu Gast und spürte den Angeboten für die Touristen nach. Ausgangspunkt der Tour zum Striezelmarkt war das Besucherzentrum im QF, wo der Geschäftsführer der DIG (Dresden Information GmbH) Lars Knüpfer über die Aufgaben des Unternehmens sprach. Dabei beantwortete er auch die Frage, wie die Aufgabenteilung mit der Dresden Marketing Gesellschaft geregelt ist und wie sich die Zusammenarbeit in der Praxis darstellt. Dazu spendierte die Bäckerei Krause vier verschiedene Stollenvariationen zum Verkosten. Gästeführer Klaus Splett war bereits in das Gewand des Nachtwächters geschlüpft und erklärte den Clubmitgliedern die Bedeutung des Wortes Striezel und wie das einstige Fastengebäck entstanden war.

Der Gedanke „das wissen wir Dresdner doch schon alles“ blitzte nur am Anfang auf, dann erfuhren die staunenden Clubmitglieder allerhand Neues über den ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands. Auch am Radeberger Stand auf dem Weihnachtsmarkt „Dresden 1900“ wurde mit dem Zwickelbier Wissenszuwachs ausgeschenkt. Den kurzen Stopp bei Bierkutscher Ernst hatte Clubmitglied Jana Kreuziger spontan organisiert. Obwohl Nieselregen und Wind auf dem kurzen Weg über die Wilsdruffer Straße nachgelassen hatten, war der Besuch im gut gewärmten Striezelmarkt-Pavillon der DIG ein schöner, mit Glühwein veredelter Schlusspunkt des Clubabends. Und dank einer beeindruckenden Drechselarbeit im Pavillon des „Erzgebirgischen Kunsthandwerks“ wurden alle Clubmitglieder mit einem persönlichen Glückspilz in Miniatur ausgestattet. Ein gelungener Clubabend mit einem spannenden Blick auf die eigene Stadt!

Text und Fotos: Roland Fröhlich